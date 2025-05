Boskamp verbaasd: "Hij is ineens een cultheld geworden bij Ajax"

"Weghorst doet dingen waardoor je denkt: doe eens normaal", zegt Boskamp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. "Maar hij is ineens een cultheld geworden bij Ajax. Als hij langsloopt, gaat iedereen rechtop staan. Maar nee, het is niet mijn favoriet. Het deed ook zo bij het Nederlands elftal, want ik las dat Koeman hem ook al een keer op zijn flikker heeft moeten geven."

"Hij moet gewoon normaal doen en niet denken dat hij opeens het voetbal heeft uitgevonden", vervolgt Boskamp. "Al heeft hij natuurlijk wel alles uit zijn carrière gehaald. Daar kan iedereen jaloers op zijn. Hij stond op een gegeven moment als nummer tien opgesteld bij Manchester United, dat was onvoorstelbaar. Ik dacht: wat gaat er nou gebeuren? Maar hij zoekt alles zelf op. En ik weet niet of hij dat spontaan of bewust doet", besluit Boskamp.