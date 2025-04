Boskamp vergelijkt Ajax: "Daar kan je beter niks over zeggen"

Boskamp zag Feyenoord met moeite winnen van Fortuna Sittard. "Daar kan je beter niks over zeggen", vertelt hij in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. "Gelukkig dat Hwangetje erin kwam. Toen veranderde het een beetje."

De oud-voetballer van de Rotterdammers is kritisch op Ramzi Zerrouki. "Als Zerrouki de bal heeft, durft hij bijna niet vooruit te spelen. Het is altijd breed of terug. Dat is jammer. Ik hoor Robin van Persie nog zeggen: het niveau dat we willen halen, is de wedstrijd tegen Twente. Dat hebben we daarna nog niet gehaald. Dan is het resultaat ontzettend belangrijk", vertelt hij.

"Dan krijg je hetzelfde als bij Ajax", vergelijkt de 76-jarige. "Willem II – Ajax, dan zie je bepaalde spelers, een Davy Klaassen of Taylortje, normaal moeten die de ruimte hebben. Want die spelen vanuit de omschakeling. Willem II bleef met elf achter de bal staan, waardoor die ruimte er niet was. Dat zie je ook bij Feyenoord. De creativiteit is veel minder dan je gewend bent", aldus Boskamp.