Boskamp voorspelt Ajax-transfer: "Ik denk niet dat hij blijft"

Sutalo kwam twee jaar geleden voor twintig miljoen euro over van Dinamo Zagreb, maar viel in eerste instantie enorm tegen. "Ik weet nog goed dat ze mij uitlachten, toen ik zei dat het een goeie was. En het eerste jaar speelde hij ook niet goed, hij moest dingen doen die hij nog nooit gedaan had", opent Boskamp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp.

Onder Francesco Farioli kende de Kroatisch international echter een enorm sterk seizoen, zag ook Boskamp. "Nu is hij gewoon een van de sterkhouders. Ik denk ook niet dat hij blijft", voorspelt de voormalig profvoetballer. "Hij speelde dit jaar in een goede organisatie en dat deed hij perfect." Sutalo werd al gelinkt aan een stap naar Juventus.