Boskamp zag oud-Ajacied verbazen: "Wat is dat voor patatje? Haha"

Jan Boskamp is goed bekend met de maniertjes van Noa Lang, zo vertelt hij in de podcast Boskamp & Kleine Gijp . De voormalig voetballer kent de voormalig Ajax-aanvaller al vanuit de jeugd van Feyenoord.

"Die linksbuiten heb ik ook zo graag… Noa Lang. Ik ken hem vanuit de jeugd van Feyenoord. Wat hij nu doet, deed hij toen ook al", weet Boskamp. "Dan liep hij bij Feyenoord in zijn Ajax-truitje en dacht je: die is niet goed bij z’n appel. Bij Ajax gedroeg hij zich hetzelfde en bij Brugge ook."

Hij vervolgt: "Dat is niet te geloven, maar als hij goed speelt, wordt dat geaccepteerd", merkt Boskamp op. "Want hij kan zo goed voetballen, en inderdaad... tegen zijn eigen supporters moet hij niet ingaan. Maar hij is van kleins af aan al zo. Normaal moet je dan zeggen dat dat allemaal niet mag, maar ik kan er wel om lachen!", erkent Boskamp.

"Bij Brugge ging hij tijdens een wedstrijd op een bal staan en stond iedereen te kijken van: wat is dat voor patatje? Haha", lacht de analist.