Boskamp ziet 'beste Eredivisie-speler': "Zie je niet bij Ajax"

Jan Boskamp wordt in de podcast Boskamp & Kleine Gijp gevraagd wie hij de beste speler van de Eredivisie vindt. “Dan kom ik bij Jordy uit,” antwoordt de oud-voetballer. Nicky van der Gijp reageert verbaasd: "Jordy Clasie? Dat vind jij de beste speler van de Eredivisie?"

Boskamp legt uit waarom hij zo onder de indruk is van de AZ-middenvelder. "Ik vind hem echt fantastisch spelen. Voor de ploeg is hij zo goed. Hij speelt echt heel goed. Hij is de baas van de ploeg, dat zie je aan alles. Dat zie je niet bij Feyenoord en dat zie je ook niet bij Ajax. AZ heeft veel jonge spelers. Clasie laat hen beter worden. Bij Henderson bijvoorbeeld heb ik dat niet. Het is gewoon een uitstekende speler."