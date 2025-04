Boskamp ziet 'breekijzer' bij Ajax: "Dat doet hij fantastisch"

Weghorst vond tegen Willem II voor de achtste keer dit seizoen het net in de competitie en bezorgde Ajax daarmee een belangrijke zege. "Je gooit hem erin, omdat je hem als breekijzer hebt", stelt Boskamp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. "Dat doet hij fantastisch."

Boskamp ziet Weghorst verder niet echt als basisspits voor Ajax. "Ik zeg ook niet dat het een slechte voetballer is. Ik zeg: het is een breekijzer.. Ajax ging toen Weghorst in de ploeg kwam in Tilburg echter niet op de lange bal spelen, zoals vaak gebruikelijk is als een pinchhitter in de ploeg komt. "Dat kon ook niet", legt Boskamp uit. "Weet je waarom? Omdat ze op de helft van Willem II speelden, op de zestien, dan kan je geen lange ballen geven."