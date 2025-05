Boskamp ziet twee dissonanten bij Ajax: "Echt een aanfluiting"

“Ik heb Ajax wel eens slecht zien spelen, maar ik wist nu niet wat ik zag", vertelt hij in de podcast Boskamp en kleine Gijp. "Ik snap er helemaal niks van. Ajax heeft de creativiteit altijd gehad, maar ze kwamen nu nog geen dood paard voorbij. We hebben Berghuis bij Feyenoord meegemaakt, maar zondag was het echt een aanfluiting. Normaal gesproken is hij creatief en kan hij een actie maken of een pass geven. Maar die deed helemaal niks, hij liep alleen maar te zeiken tegen die grensrechter. Hij raakte geen knikker, maar er waren er meer", benadrukt Boskamp.

“Ik weet nog goed dat we zeiden dat Henderson het verschil niet maakte. In een verdedigende opstelling kan hij tussen die 'centralen' in spelen en het aanlopen. Maar nu verwacht je dat hij het bij de hand neemt. Alleen dat doet hij niet", vervolgt hij kritisch. "Ze hebben het zo ontzettend moeilijk als ze tegen een ploeg spelen die de bal aan ze geeft. Ze kunnen niks creëren, helemaal niks. Je verwacht het toch niet tegen NEC, man. Dat kan toch niet", aldus Boskamp, die zondag zelf vooral baalde dat Feyenoord een comfortabele voorsprong (2-0) uit handen gaf tegen PSV.

"Hadj Moussa viel ook ver terug", constateert hij. "Ik wou twee keistenen door die televisie gooien. Hij had een keer zelf kunnen gaan en had hem twee keer zo kunnen neerleggen. Jezus, man. Gek werd ik ervan. Dan had je weg kunnen lopen naar 3-0 of 4-0. Overzicht, weet je wel. Als hij een wedstrijd beslist, is het hallelujah. Maar nu heeft hij het niet beslist en baal ik als een stekker. Die bal bij die tweede goal was geweldig, honderd procent. Alleen op dat moment kan je weglopen naar 4-0. En dat je het één keer niet ziet… Maar daarna moet je hem toch even neerleggen. Toen deed hij het weer niet. Ueda had gewoon gelijk. Van Persie wilde Hadj Moussa eraf halen, maar toen kreeg Paixao kramp. Het had wel terecht geweest, moet ik zeggen.”