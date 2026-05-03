Bosz baalt van PSV: "Wij hebben daarin veel te weinig gebracht"
Peter Bosz baalt van het gelijke spel van zijn PSV tegen Ajax. De trainer meent dat de Eindhovenaren hun niveau niet haalden.
"Ik vond dat we een slecht eerste uur hebben gespeeld. Het was gewoon slecht, allemaal te slap, verdedigend te ver van de man af", opent Bosz zijn analyse tegenover ESPN. "We krijgen een dramatische eerste goal tegen, waarbij we niet goed in de organisatie staan."
Bosz vindt dat een zege op Ajax het seizoen van extra glans had kunnen voorzien. "We hebben een fitte ploeg en het hele jaar willen we met heel veel intensiteit spelen. Dat doen we het hele jaar al en dat hoort ook bij een topclub."
"Ik vind alleen dat we het eerste uur vandaag niet met die intensiteit hebben gespeeld. Het was te slap en dat is jammer. In het begin was het te statisch en wandelden we teveel. In het laatste halfuur zie je wel dat iedereen in beweging is en dat we dan heel veel kwaliteit hebben en een goed positiespel kunnen spelen", besluit Bosz.
