Bosz brengt bezoek aan Nouri: "Het was moeilijk hem zo te zien"

Peter Bosz is samen met Ismael Saibari meegegaan op bezoek bij Abdelhak Nouri, en dat bezoek greep hem zichtbaar aan. De PSV-trainer werkte in zijn Ajax-periode nauw samen met Nouri en weet hoe sterk de band is tussen Saibari en de familie Nouri.

De wedstrijd Ajax – Excelsior (1-2) stond zaterdag volledig in het teken van de 34Nouri-actie, waarbij geld werd ingezameld voor de Nouri Foundation. De stichting zet zich in voor het plaatsen van AED’s in Nederland. Ook in de Johan Cruijff Arena werd gecollecteerd en de wedstrijdshirts worden geveild voor het goede doel.

Na NAC Breda – PSV (0-1) kwam Nouri opnieuw ter sprake. Bosz herinnerde zich de tijd dat hij in het seizoen 2016/2017 met hem werkte. "Ik weet wel dat Saibari vaak bij Nouri op bezoek gaat, want ik ben één keer met hem mee geweest", zei hij tegen ESPN. "Dat was moeilijk."

Hij vond het zwaar om zijn voormalige speler te zien. "Het was moeilijk om Appie zo te zien", vervolgt Bosz. "Ik weet dat Ismael er heel actief bij betrokken is en dat er nog veel aandacht voor hem is. Ook bij de familie."