Bosz complimenteus over concurrentie: "Het is knap van Ajax"

PSV zit niet in de beste fase. Toch is er bij de club uit Eindhoven nog geen sprake van een crisisstemming.

PSV verspeelde sinds de winterstop meermaals punten, waardoor het de koppositie inmiddels kwijt is aan Ajax. "Wij worden daar niet nerveus van", verzekert Peter Bosz vrijdag op de persconferentie, geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "Het is knap van Ajax, maar wij moeten met onze eigen wedstrijden en ons eigen spel bezig zijn. En met de dingen die we beter kunnen doen.”

Een aantal PSV'ers zijn niet in beste doen, zoals Jerdy Schouten. Bosz denkt daar wel een verklaring voor te hebben. "Vorig jaar heeft hij natuurlijk een geweldig jaar gehad, met een EK achter het seizoen aan. Ik weet nog dat ik dat zelf ook gehad heb (in 1992, red.) en dat ik daarna ook een minder halfjaar kende, maar dat kwam wel weer goed", vertelt de hoofdtrainer van PSV. "Jerdy is gebaat bij veel speeltijd, juist om in het ritme te kunnen."