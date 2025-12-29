Bosz doet boekje open over Ajax: "Was er dag en nacht mee bezig"

Peter Bosz kan met een grote glimlach terugkijken op het afgelopen seizoen, dat na een zinderende ontknoping eindigde in het kampioenschap voor PSV. Lange tijd leek Ajax ongenaakbaar met een enorme voorsprong, maar die wist de Amsterdamse club niet vast te houden. In gesprek met HELDEN blikt Bosz terug op de periode waarin het momentum volledig kantelde.

De trainer van PSV zag hoe de marge met Ajax langzaam verdween, maar raakte nooit in paniek. Integendeel: binnen de club bleef men vasthouden aan de ingezette koers en aan de eigen speelwijze. Dat bleek uiteindelijk de sleutel tot succes.

Bosz vertelt hoe hij die spannende fase beleefde na de wedstrijden waarin de achterstand kleiner werd en de titelstrijd volledig openbrak en stiekem was Bosz wel wat angstig. "Ik was daar dag en nacht mee bezig, maar schoot niet in de paniekstand. Wij zijn als staf constant goed blijven analyseren, hielden vertrouwen in de spelers en onze filosofie. Onze manier van spelen had anderhalf jaar heel goed gewerkt."

Volgens Bosz was het juist in die lastige periode belangrijk om niet te luisteren naar de roep van buitenaf. "Buitenstaanders riepen dat we alles om moesten gooien, omdat we achter elkaar punten verspeelden. Het is heel makkelijk om dat te roepen."

PSV koos er bewust voor om kalm te blijven en niet af te wijken van het plan. "Ik vind het mooi dat wij als club juist het tegenovergestelde hebben gedaan; we hielden vast aan de koers die we hebben ingezet, zijn druk blijven zetten tijdens wedstrijden, zoals we dat altijd deden. We bleven rustig."