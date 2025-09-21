Bosz duidelijk: "Daar hadden wij het in het begin moeilijk mee"

PSV-trainer Peter Bosz baalde zondagmiddag flink van de late gelijkmaker van Ajax (2-2) in de topper in Eindhoven. Vooral de manier waarop de gelijkmaker viel, zat de oefenmeester dwars.

"We liepen achteruit, zetten geen druk meer. We riepen het over onszelf af", aldus Bosz na afloop bij ESPN. De Israëliër Oscar Gloukh maakte in de slotfase de treffer van Yarek Gasiorowski ongedaan, waardoor de drie punten alsnog werden verspeeld.

Toch zag Bosz een boeiende wedstrijd. "Er zat veel in. In de eerste helft hadden wij de volledige controle, waren wij beter. We kregen echter niet veel kansen, maar toch voelde het raar dat we met 1-1 de rust in zijn gegaan."

Na rust kreeg Ajax meer grip op de wedstrijd. "Zij speelden zonder spits, daar hadden wij het in het begin moeilijk mee. Zij hadden toen op 1-2 kunnen en misschien wel moeten komen. Toen wij wisselden, kregen wij de grip weer terug. Als je dan met 2-1 voor komt, mag je dat niet meer weggeven."