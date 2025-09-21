AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Bosz duidelijk: "Daar hadden wij het in het begin moeilijk mee"

Gijs Kila
bron: ESPN
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © BSR Agency

PSV-trainer Peter Bosz baalde zondagmiddag flink van de late gelijkmaker van Ajax (2-2) in de topper in Eindhoven. Vooral de manier waarop de gelijkmaker viel, zat de oefenmeester dwars.

"We liepen achteruit, zetten geen druk meer. We riepen het over onszelf af", aldus Bosz na afloop bij ESPN. De Israëliër Oscar Gloukh maakte in de slotfase de treffer van Yarek Gasiorowski ongedaan, waardoor de drie punten alsnog werden verspeeld.

Toch zag Bosz een boeiende wedstrijd. "Er zat veel in. In de eerste helft hadden wij de volledige controle, waren wij beter. We kregen echter niet veel kansen, maar toch voelde het raar dat we met 1-1 de rust in zijn gegaan."

Na rust kreeg Ajax meer grip op de wedstrijd. "Zij speelden zonder spits, daar hadden wij het in het begin moeilijk mee. Zij hadden toen op 1-2 kunnen en misschien wel moeten komen. Toen wij wisselden, kregen wij de grip weer terug. Als je dan met 2-1 voor komt, mag je dat niet meer weggeven."

Gerelateerd:
Ismael Saibari

Saibari baalt: "Ik denk niet dat Ajax heel veel heeft gecreëerd"

0
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

"Het gaat voor John Heitinga bij Ajax een lastig verhaal worden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Peter Bosz
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd