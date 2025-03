Bosz duidelijk: "Wij gaan niet beter voetballen als Ajax verliest"

PSV had een comfortabel voorsprong, maar is die inmiddels kwijt. Bosz probeert de focus op zijn eigen ploeg te houden en kijkt niet naar de concurrentie. "Daar ben ik totaal niet mee bezig. Wij gaan niet beter voetballen als Ajax een keer zou verliezen", benadrukt de oefenmeester op de persconferentie. "Pas wanneer wij goed gaan voetballen, gaan we weer winnen. En als we winnen gaan we weer verder kijken."

Het is de taak aan Bosz en PSV om het weer op de rit te krijgen. "Je praat onderling vaak over 'vertrouwen'. Dat terugvinden is een hele andere uitdaging dan dat we gewend zijn."