Bosz eerlijk: "De ploeg die dat ontegenzeggelijk doet is Ajax"

Peter Bosz kan zich totaal niet voorstellen dat zijn spelers het zwaar zouden krijgen met het vechten voor de tweede plek in de Eredivisie. Feyenoord nadert, terwijl Ajax toch ver uit het vizier is geraakt.

"Ik herken dat totaal niet", opent Bosz bij de persconferentie na de wedstrijd. "In de top is constant zijn misschien wel het allerbelangrijkste. De ploeg die dat ontegenzeggelijk doet is Ajax. Dus dat is vreselijk belangrijk."

Bosz weerlegt de kritiek dat zijn ploeg beter aan het voetballen zou zijn. "Ik heb gezegd dat ik heb gezien dat wij op de trainingen weer beter beginnen te voetballen. En dat zie ik nog steeds. Maar goed, dat heb ik in het duel met Ajax niet teruggezien."