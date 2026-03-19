Bosz en PSV juichen voor Ajax: "Natuurlijk vanuit eigen belang"

Zondag staat De Klassieker Feyenoord - Ajax op het programma. Voor PSV is deze wedstrijd ook van belang. Bij winst van Ajax op Feyenoord kan PSV dit weekend al kampioen worden.

Voor de camera van de NOS krijgt Bosz de vraag of Eindhoven zondag gaat juichen voor Ajax. "Ik kan me wel daar alles bij voorstellen, ja. Dat is natuurlijk wel vanuit eigen belang", reageert de PSV-coach op die vraag.

Als Ajax De Klassieker wint en PSV Telstar verslaat, zijn de Eindhovenaren landskampioen. Bosz zal dus niet raak opkijken als de fans en spelers van PSV zondag zullen juichen voor Ajax. "Dat zou mooi zijn, ja", besluit de oefenmeester.

De Klassieker wordt om 14.30 uur afgetrapt in De Kuip. PSV komt later die middag om 16.45 uur in actie tegen Telstar.