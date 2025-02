Bosz fel na vragen over titelstrijd met Ajax: "Wat een onzin"

PSV kwam zaterdagavond opnieuw niet verder dan een gelijkspel in de Eredivisie. De Eindhovense ploeg liet daarmee kostbare punten liggen in de titelstrijd met Ajax. Bij Voetbal International is te zien hoe Bosz fel reageert op vragen over de titelstrijd.

Na afloop van de wedstrijd werd geconstateerd dat Ajax op vijf punten voorsprong kan komen op PSV. PSV-trainer Peter Bosz wordt gevraagd of PSV de titel uit handen heeft laten glippen. "Het eerste wat je zegt zijn feiten", reageert Bosz fel. "Dat laatste ga ik me helemaal niet mee bezighouden, wat een onzin."

"Als we in de achtervolging moeten, dan gaan we in de achtervolging", is Bosz stellig. "We moeten zelf onze wedstrijden winnen en dan pas kijken naar de rest. We moeten beter gaan voetballen en wedstrijden winnen. Dat moeten doen om uiteindelijk kampioen te worden."

"Peter, het is toch geen onzin wat Marco zegt?", klinkt het vanuit de persruimte. "Het feit dat jij net de zin uitspreekt, 'als we willen bij blijven in de titelrace..'. Het was toch anderhalve maand geleden niet denkbaar dat je deze zin ooit zou uitspreken?"

"Nee, maar dat het door de vingers glipt kan ik me niet in vinden", reageert Bosz fel. "Daar ben ik toch zelf bij? Ze komen toch nog hierheen, Ajax? Hoezo glipt het door onze vingers heen? Nee hoor, wat ik niet wil is dat mijn spelers gaan doen is kop laten hangen. Dus wil je dat ik mijn kop ga laten hangen, ga ik niet doen, he?"