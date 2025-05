Bosz gaat in op titelkansen PSV: "Prachtig als Ajax verliest"

Op de persconferentie vrijdagmiddag laat PSV-trainer Bosz weten dat ze in Eindhoven niet bezig zijn met de titel. "Ik hou me totaal niet bezig met de titel", luidde Bosz. "Dat gelooft niemand, maar dat is wel zo. Wij moeten onze wedstrijden winnen en dat zijn we aan het doen. We lopen in omdat we zelf winnen. Verder kijk ik echt niet."

"Ik heb geen zin om de druk op te voeren met psychologische spelletjes", vervolgde Bosz. "Het is prachtig als Ajax verliest, maar als wij verliezen schieten we er niets mee op. Natuurlijk is er stress als je twee keer achter elkaar niet wint, maar dat hoef je niet uit mijn mond te horen. Dat hoort erbij."