'Bosz gaat vertrekken bij PSV': "Na Bayern München en Feyenoord"

Amber
bron: Vandaag Inside
Peter Bosz, voor vlaggen met het logo van PSV
Peter Bosz, voor vlaggen met het logo van PSV Foto: © Pro Shots

De toekomst van Peter Bosz bij PSV blijft onderwerp van gesprek. Valentijn Driessen vermoedt dat de trainer zijn afscheid in Eindhoven binnenkort wereldkundig zal maken. Volgens de journalist van De Telegraaf komt er na de duels met Bayern München en Feyenoord duidelijkheid.

"Ik denk dat Bosz gewoon gaat vertrekken", zegt Driessen stellig bij Vandaag Inside. "Hij zei onlangs: ik ben eruit, de laatste besprekingen zijn geweest. Dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: ik blijf! Maar hij blijft het maar uitstellen, wat hij gaat doen. Dus ik denk dat hij gewoon vertrekt."

In de ogen van Driessen speelt ook de mogelijke vacature bij het Nederlands elftal mee. "Dan heeft hij zijn handen vrij om te kunnen doen en laten wat hij wil van de zomer. Dus eventueel ook Oranje. Want anders maak je het gewoon bekend als je blijft. Je hebt nu natuurlijk Bayern München en Feyenoord op het programma, dus je kan moeilijk zeggen: ik stap op na dit seizoen. Dus ik denk dat hij na die twee wedstrijden wel zal duidelijk maken wat hij gaat doen."

Johan Derksen plaatst echter kanttekeningen bij de uitspraken van Bosz over zijn ambities richting het bondscoachschap. Hij noemt dat zelfs ongepast. "Ik vind het wel een beetje oncollegiaal, ten opzichte van Ronald Koeman. Dat hij steeds roept dat hij ambitie heeft om het Nederlands elftal te doen. Dat moet je als collega niet roepen als een andere collega die baan heeft."

Hoewel het aanblijven van Koeman mede zal afhangen van de prestaties op het WK 2026, is Driessen van mening dat de KNVB sowieso moet doorselecteren. "Hij moet sowieso weg toch? Het is ook wel leuk om een keertje vers bloed te hebben en met het voetbal van Peter Bosz ben ik razend benieuwd wat hij bij het Nederlands elftal kan."

