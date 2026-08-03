Bosz grapt over Ajax-transfers: "Lig elke nacht bibberend in bed"
Peter Bosz zorgde zondag voor de nodige lachmomenten tijdens de persconferentie na de verloren Johan Cruijff Schaal tegen AZ. De PSV-trainer werd gevraagd naar de versterkingen van Ajax, maar liet duidelijk merken dat hij zich daar voorlopig geen zorgen over maakt.
De nederlaag tegen AZ wilde Bosz niet zomaar analyseren, omdat de rode kaart van Joey Veerman volgens hem een grote invloed had op het duel. "De elf die we hadden opgesteld, moeten winnen van AZ. Als we met elf tegen elf hadden verloren met deze cijfers had ik hier met een ander gevoel gezeten. Maar ook met tien man moet je die wedstrijd proberen te winnen."
Over het verloop van de wedstrijd was Bosz duidelijk. "De eerste helft ging prima, maar in de tweede helft krijg je de tweede en derde tegentreffer te snel om je oren. Dan is het geen wedstrijd meer. Dan moet je nog oppassen dat je het niet uit de hand laat lopen."
Toen de trainer werd gevraagd of de 0-4 nederlaag dan niet betekende dat het duel uit de hand was gelopen, reageerde hij fel. "Nee. Moet ik dan de boel dichtgooien bij 0-2? Het gaat om de wedstrijd winnen of verliezen. Je pakt die schaal of niet. Dan ga ik bij 0-2 niet de handdoek in de ring gooien. Dat vind ik een rare gedachte."
Ook de transferactiviteiten van Ajax kwamen ter sprake. De Amsterdammers versterkten zich deze zomer onder meer met Julian Brandt, Daley Blind en Marcos Leonardo. Op de vraag of PSV daardoor langzaam nerveus wordt, reageerde Bosz met de nodige spot. "Ja, ik lig iedere nacht bibberend in bed en ik val moeilijk in slaap. Ik krijg er wat tabletjes voor", zei de PSV-trainer cynisch.
Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!
Ajax kan deze tien clubs treffen in play-offs Conference League
Bosz grapt over Ajax-transfers: "Lig elke nacht bibberend in bed"
'Ajax denkt aan Noa Lang en mikt op nog vier à vijf aanwinsten'
Michel over Brandt: "Ik zie dat als de beste positie voor hem"
'Transfer van Mika Godts wordt in de komende dagen afgerond'
'Duidelijke houding Frankfurt lijkt slecht nieuws voor Gaaei'
Arokodare na zijn debuut: "Ik zou zeker graag met hem spelen"
"Cruijff heeft zijn lot min of meer verbonden aan de prestaties"
Michel krijgt lof: "Aan het laten zien dat hij een toptrainer is"
Zwart ziet Ajacied opbloeien: "Komst van Míchel een bevrijding"
'Labyad zwaar geblesseerd door slechte grasmat': "Frustrerend"
'Ajax ontvangt eerste miljoenenbod van PSG op Mika Godts'
Ajax verslaat FC Volendam, eerste treffers Leonardo en Arokodare
Leon ten Voorde over Ajax-target: "Tien miljoen en niets minder"
'Ajax neemt contact op met Lang in zoektocht naar opvolger Godts'
'Cruijff heeft duidelijke wens en wil afscheid nemen van Ajacied'
Ajax oefent tegen FC Volendam: dit is de basisopstelling
Verweij ziet rol voor afgeschreven Ajacied: "Kan meer uit komen"
Ajax krijgt transferadvies: "Past perfect in het plaatje van Míchel"
Ronald de Boer lyrisch over aanstaande Ajax-transfer: "Was de beste"
'Ajax bereikt akkoord met FC Barcelona over talentvolle linksback'
'FC Barcelona kijkt naar Ajax-target door blessure Frenkie de Jong'
Opmerkelijk: 'Twee Engelse clubs krijgen kans om Godts-deal te kapen'
'Cruijff voerde maandenlange operatie uit om Brandt te halen'
Enorme domper voor Ajax: Aanvalster loopt zware knieblessure op
Ajax opgelet: deze vijf 'buitenkansjes' zijn gratis op te pikken
Gloukh lovend over Ajax-duo: "Met Mika heb ik een goede klik"
Wolves zorgt voor verbazing bij afscheid Arokodare: "Pure haat"
Sean Klaiber wil dolgraag terugkeren: "Heeft zichzelf aangeboden"
Godts weg bij Ajax? "Dan heb je een kanon nodig, Lang is perfect"