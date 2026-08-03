Bosz grapt over Ajax-transfers: "Lig elke nacht bibberend in bed"

De nederlaag tegen AZ wilde Bosz niet zomaar analyseren, omdat de rode kaart van Joey Veerman volgens hem een grote invloed had op het duel. "De elf die we hadden opgesteld, moeten winnen van AZ. Als we met elf tegen elf hadden verloren met deze cijfers had ik hier met een ander gevoel gezeten. Maar ook met tien man moet je die wedstrijd proberen te winnen."

Over het verloop van de wedstrijd was Bosz duidelijk. "De eerste helft ging prima, maar in de tweede helft krijg je de tweede en derde tegentreffer te snel om je oren. Dan is het geen wedstrijd meer. Dan moet je nog oppassen dat je het niet uit de hand laat lopen."