Bosz grapt over Ajax-transfers: "Lig elke nacht bibberend in bed"
Peter Bosz zorgde zondag voor de nodige lachmomenten tijdens de persconferentie na de verloren Johan Cruijff Schaal tegen AZ. De PSV-trainer werd gevraagd naar de versterkingen van Ajax, maar liet duidelijk merken dat hij zich daar voorlopig geen zorgen over maakt.
De nederlaag tegen AZ wilde Bosz niet zomaar analyseren, omdat de rode kaart van Joey Veerman volgens hem een grote invloed had op het duel. "De elf die we hadden opgesteld, moeten winnen van AZ. Als we met elf tegen elf hadden verloren met deze cijfers had ik hier met een ander gevoel gezeten. Maar ook met tien man moet je die wedstrijd proberen te winnen."
Over het verloop van de wedstrijd was Bosz duidelijk. "De eerste helft ging prima, maar in de tweede helft krijg je de tweede en derde tegentreffer te snel om je oren. Dan is het geen wedstrijd meer. Dan moet je nog oppassen dat je het niet uit de hand laat lopen."
Toen de trainer werd gevraagd of de 0-4 nederlaag dan niet betekende dat het duel uit de hand was gelopen, reageerde hij fel. "Nee. Moet ik dan de boel dichtgooien bij 0-2? Het gaat om de wedstrijd winnen of verliezen. Je pakt die schaal of niet. Dan ga ik bij 0-2 niet de handdoek in de ring gooien. Dat vind ik een rare gedachte."
Ook de transferactiviteiten van Ajax kwamen ter sprake. De Amsterdammers versterkten zich deze zomer onder meer met Julian Brandt, Daley Blind en Marcos Leonardo. Op de vraag of PSV daardoor langzaam nerveus wordt, reageerde Bosz met de nodige spot. "Ja, ik lig iedere nacht bibberend in bed en ik val moeilijk in slaap. Ik krijg er wat tabletjes voor", zei de PSV-trainer cynisch.
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