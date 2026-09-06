Bosz: "Hij was de beste Ajacied, hem dekken is niet makkelijk"
Lutsharel Geertruida debuteerde namens PSV in het duel met Ajax in de basis. Peter Bosz wist dat hij de speler daarmee in het diepe gooide, maar meent ook dat een speler van zijn kaliber iets dergelijks aan moet kunnen. Hij had de taak om 'de beste Ajacied' uit te schakelen.
"Ik vond hem goed spelen. Je kunt je afvragen of je hem in een topper voor het eerst moet laten spelen, maar het is natuurlijk een jongen met ervaring, die dit soort wedstrijden al eerder gespeeld heeft", zegt Bosz in gesprek met De Telegraaf.
"Ik vond wel dat hij eventjes een paar weken moest kijken hoe wij verdedigen, want dat is anders dan iedere andere ploeg in Nederland. Wij dekken volledig door. Zo moest hij ditmaal volledig doordekken op Julian Brandt, die ik de beste Ajacied vond", vervolgt Bosz.
"En dat is niet makkelijk. Ik vind dat Lutsharel dat echt goed gedaan heeft. En in balbezit was hij een absolute meerwaarde. Dat wisten we al. Hij is echt een goede voetballer. Hij maakt bovendien een mooie goal en heeft het ook nog lang volgehouden", besluit hij.
Bosz: "Hij was de beste Ajacied, hem dekken is niet makkelijk"
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