Bosz: "Ik was afgelopen weekend supporter van Go Ahead Eagles"

PSV neemt het woensdagavond in de halve finale van de KNVB Beker op tegen Go Ahead Eagles en Peter Bosz zag de club uit Deventer zondag in actie tijdens de wedstrijd tegen Ajax. De oefenmeester volgt 'Kowet' nog op de voet.

"Ik ben sowieso supporter van Go Ahead", sprak Bosz dinsdag tijdens de persconferentie. "De club heeft mijn sympathie, ik kom er uit de buurt. Ik was dus ook afgelopen weekend supporter. Ze waren de eerste helft goed. Het is jammer dat ze dat niet wisten vol te houden", vervolgt hij teleurgesteld.

Bosz zag dat Gerrit Nauber met een rode kaart van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Joey Kooij. "Na die eerste gele kaart dacht je al van: dat zou weleens - zeker in Amsterdam - anders kunnen aflopen", aldus Bosz, die zaterdag in de competitie ook weer tegen Go Ahead Eagles speelt.

De club uit Eindhoven gaat dan op bezoek in de Adelaarshorst. Het duel in Deventer begint om 18:45 uur. "Ik vind dat je in beide wedstrijden (de halve finale van de KNVB Beker en de competitiewedstrijd, red.) de ballen uit je broek moet lopen. Dat hoort de instelling te zijn die je moet hebben. Daar zijn we lang goed in geweest. Mocht daar nu een verschil in zitten dan is dat niet goed", besluit Bosz, die in het verleden ook werkzaam was als trainer bij Ajax.