'Ajacied kan nog niet imponeren en geldt als grote transferflop'
Bosz juicht Ajax-aanstelling toe: "Voor PSV is het even minder"

Max
bron: De Telegraaf
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Peter Bosz heeft goede verwachtingen van Jordi Cruijff bij Ajax. Cruijff bereikte onlangs een mondeling akkoord met de Amsterdamse club om de nieuwe technisch directeur te worden. 

Bosz werkte in het verleden samen met Cruijff en kent zijn kwaliteiten. "Hij is juist heel zakelijk en direct, terwijl hij toch heel vriendelijk is. Dat maakte het heel fijn om met hem samen te werken. Jordi is heel open en we hebben uren over voetbal zitten lullen", vertelt hij aan de Telegraaf. "Hij was heel praktisch ingesteld. Het gaat om presteren en je moet winnen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe hij dat er bij Ajax doorheen krijgt."

De hoofdtrainer van PSV vindt het leuk dat de zoon van Johan Cruijff naar Ajax gaat. "Voor PSV is het misschien even minder dat er in Amsterdam nu iemand met zijn visie gaat komen. Maar ik gun Jordi het allerbeste", benadrukt Bosz. "Ik vind het leuk en spannend en ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Ik ga het zeker volgen. Laten we eerlijk zijn: de naam Cruijff en Ajax horen bij elkaar. En hoe dichterbij kun je het krijgen?"

Bosz en Cruijff kunnen goed overweg, maar een nieuwe samenwerking in Amsterdam gaat er niet van komen. "Daarover bellen heeft geen zin", verzekert Bosz. "Maar we zullen zeker bellen en elkaar hopelijk weer veel vaker zien."

