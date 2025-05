Bosz kijkt niet naar Ajax: "Gaan we niet beter van voetballen"

PSV wacht zondag een lastige uitwedstrijd tegen Feyenoord, terwijl Ajax een paar uur laten bezoek krijgt van NEC. Als PSV verliest en Ajax wint, zijn de Amsterdammers kampioen. "Ik kijk alleen naar onszelf", benadrukt Bosz vrijdagmiddag op de persconferentie. "Ik kijk niet naar anderen, want daar gaan we niet beter van voetballen."

Voor Bosz is het van groot belang dat de focus alleen op de wedstrijd tegen Feyenoord ligt. "Het is afleiding als we ons met andere zaken bezighouden. We hebben alle focus nodig om deze wedstrijd te winnen", beseft de oefenmeester. "Dit is een topper. Wij gaan vanaf de eerste minuut aanvallen, we gaan voetballen om te winnen. Wat er op andere velden gebeurt, of wat de consequenties zijn van onze prestatie daar ben ik niet mee bezig."