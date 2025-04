Bosz kocht seizoenkaart bij Ajax: "Puur om hem te zien spelen"

Peter Bosz had in het verleden een seizoenkaart voor Ajax, zo bekend hij bij Ziggo Sport. Niet omdat hij fan was van de Amsterdamse voetbalclub, maar omdat Johan Cruijff daar speelde. Hij genoot met volle teugen van de legendarische nummer 14.

"Ik ben van 1963, dus ik was tien jaar toen hij naar het buitenland vertrok", begint Bosz bij het Ziggo Sport-programma Rondo. "Toen hij terugkwam bij Ajax zei ik tegen mijn broertje: we gaan daarheen. We kochten een seizoenkaart, puur om hém te zien spelen in De Meer. Want hoelang zou dat nog duren?"

Bosz was toen al profvoetballer, bij Vitesse. "Maar als ik kon, ging ik kijken. Alleen voor hem. Een unieke speler. Hij bewoog mooi, had een functionele techniek en was tweebenig. Daarnaast was hij ook voetbalintelligent en zag hij spel ook nog eens sneller. Normaal is een speler óf snel, óf intelligent, óf sterk. Maar hij had alles. Dat hele pakket. Dat zagen we dat seizoen echt", aldus de PSV-trainer.