Bosz kritisch op Ajax en Nederland: "Kon er zogenaamd niks van"
Club Brugge komt op woensdagavond op bezoek bij PSV in de Champions League. De Eindhovenaren zullen moeten winnen om uitzicht te houden op een play-off plek, maar staan voor een zware opgave. Peter Bosz zoomt in op zijn tegenstander en op oud-Ajacied Carlos Forbs in het speciaal.
Brugge won van Lens en Internazionale en heeft daarmee al zes punten. Hij denkt echter dat Club ook nu voor de drie punten gaat. "Als speler moet je de instelling hebben dat je alles wilt winnen. Los van hoe zij het gedaan hebben en los van hoe wij ervoor staan. Voor mij heeft dat allemaal niks met elkaar te maken."
Daarna zoomt hij in op de club zelf. "Ik vind het een interessante tegenstander. Een goede, maar ook een interessante", begint Bosz zijn analyse van Club. "Het is herkenbaar hoe ze spelen. Ze spelen met vier achterop, waarvan de vleugelverdedigers aanvallend zijn ingesteld."
"Ze hebben twee vleugelspitsen die het veld heel breed houden en snelheid hebben. Ze hebben een spits die doelpunten maakt en een bal kan vasthouden en daaronder een verbindingsspeler met Hans Vanaken", weet Bosz. "Dus het gaat een hele uitdaging voor ons worden."
Daarna kijkt hij ook naar Carlos Forbs, die mislukte bij Ajax maar opleefde in België. "Wij Nederlanders zijn vaak onrealistisch kritisch. Ajax is daarin de overtreffende trap. Conceição kon er zogenaamd ook niks van, maar die speelt ondertussen bij Juventus."
"We zijn heel snel met ons oordeel. Iedereen speelt weleens een mindere wedstrijd, maar in Nederland worden spelers compleet afgeschreven. Dat is onterecht en Forbs bewijst dat. Deze jongen doet het uitstekend bij Brugge en heeft zijn draai helemaal gevonden. Zij gebruiken hem volledig in zijn kracht", besluit de oefenmeester.
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Bosz kritisch op Ajax en Nederland: "Kon er zogenaamd niks van"
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