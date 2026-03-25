Bosz 'loog' om Johan Cruijff te ontmoeten: "Had hij in de gaten"
Peter Bosz heeft op de sterfdag van Johan Cruijff een bijzondere herinnering gedeeld aan zijn grote voorbeeld. In gesprek met ESPN vertelt de trainer van PSV hoe hij er alles aan deed om Cruijff van dichtbij mee te maken, zelfs door zich voor te doen als journalist.
Bosz kreeg destijds de kans om mee te lopen met Ted van Leeuwen, die toen nog werkzaam was als journalist. "Je had toen altijd een toernooi van Ajax, waar vier clubs meededen. En dan mocht ik met Ted mee, die toen nog journalist was. Toen zat ik op de perstribune, maar eigenlijk alleen maar om de interviews van Cruijff te horen. Ik had daar natuurlijk niks te zoeken, maar ik snoof alles op wat hij Cruijff te melden had."
Volgens Bosz had Cruijff al snel door dat hij geen echte journalist was. "Ik weet nog dat hij mij toen opmerkte en ik was natuurlijk helemaal geen journalist. Ik had een notitieboekje meegenomen, dat er nog wel echt uitzag. Hij keek mij steeds aan en volgens mij had hij dondersgoed in de gaten dat ik daar niet thuis hoor."
Later in zijn carrière kwam het alsnog tot een echte ontmoeting met zijn idool. Tijdens zijn periode bij Maccabi Tel Aviv werkte Bosz samen met Jordi Cruijff, wat hem uiteindelijk in contact bracht met Johan Cruijff zelf. "Hij zei: Volgende week komen mijn ouders langs. Toen vroeg ik of zijn vader meekwam en toen zei hij: Ja, dat zeg ik toch. Mijn ouders komen volgende week langs. Ik was ondertussen wel een tijdje trainer, maar ik was best wel zenuwachtig toen ik dat hoorde."
"Ik heb geprobeerd een zo’n leuke mogelijke training te maken en zo snel mogelijk met hem in gesprek te komen, want ik was al zo lang fan van hem en met name van zijn filosofie", aldus Bosz.
