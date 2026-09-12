Bosz: "Louis van Gaal schreeuwde plots: Fout! Ik schrok me kapot"

Peter Bosz werd tijdens een Masterclass van Omroep Brabant teruggebracht naar een opvallende periode uit zijn trainersloopbaan. De huidige PSV-trainer sprak over zijn tijd bij Borussia Dortmund en een gesprek dat hij daarover had met Louis van Gaal. Die wist Bosz destijds met een duidelijke boodschap aan het denken te zetten.

Bij Dortmund kreeg Bosz in eerste instantie te maken met een lastige situatie rond Pierre-Emerick Aubameyang. "Toen ik bij Dortmund kwam, zei de technisch directeur: Dit is je selectie, maar er gaat nog één speler weg: Pierre-Emerick Aubameyang. Hij gaat naar China. We krijgen 87 miljoen euro voor hem en hij gaat daar 24 miljoen euro netto per jaar verdienen en een contract voor vier seizoenen tekenen." De transfer ging uiteindelijk niet door, waardoor de spits ontevreden raakte. "Ik snapte dat hij niet te houden was. Die deal ketste alleen af en daar was Aubameyang boos over, vooral omdat de td daarna in de kleedkamer zei: Er gaat niemand meer weg. Een week later werd Ousmane Dembélé voor 140 miljoen euro verkocht aan FC Barcelona."

Aubameyang liet vervolgens op meerdere manieren merken dat hij niet blij was met de situatie. "Aubameyang was boos en kwam elke dag een minuut te laat in de kleedkamer. Wat doe je dan als trainer? Dan ga je met hem zitten. Hij zei: Het is niets tegen jou, trainer. Het is naar de club. Ze hadden me beloofd dat ik mocht gaan, maar het is niet doorgegaan. Dembélé mocht wél weg. De dag erop was hij wéér te laat." Ook daarna bleef de situatie escaleren. "Ik had op een gegeven moment een persconferentie in het stadion en toen liet Aubameyang een Franse filmploeg binnenkomen. Daar was hij een dag voor de wedstrijd nog druk mee. Dat was de druppel. Ik heb hem dat weekend niet opgesteld."

Van Gaal wilde vervolgens weten hoe Bosz met de situatie was omgegaan. Dat gesprek kreeg uiteindelijk een verrassende wending. "Hij vroeg: En toen? Ik zei: Toen heb ik hem niet meegenomen naar VfB Stuttgart-uit. Van Gaal vroeg weer: En toen? Ik zei: Toen hebben we zaterdag daar gespeeld en heb ik zondag een gesprek gevoerd met de hele selectie. Van Gaal: En toen? Ik zei: Toen heeft hij maandag weer meegetraind. Fout!, schreeuwde Van Gaal vervolgens. Ik schrok me helemaal kapot." Volgens Van Gaal had Bosz een andere beslissing moeten nemen. "Van Gaal vond dat ik hem weg moest sturen. Ik zei: Deze man is in de winter naar Arsenal gegaan voor zestig miljoen euro, dan kan ik hem toch niet wegsturen? Toen zei hij: Nee, en toen werd jij weggestuurd. Ja, dat was ook wel zo", aldus voormalig Ajax-trainer Peter Bosz.