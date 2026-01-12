Bosz naar Ajax? "Zou Jordi Cruijff hem niet toch nog bellen?"

Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen zijn benieuwd of Peter Bosz na dit seizoen nog trainer van PSV is. De voormalig profvoetballer had bij Studio Voetbal een duidelijke stelling: Peter Bosz moet niet bijtekenen.

"Omdat ik weet dat hij bondscoach wil worden, dus dan moet je niet bijtekenen. Maar PSV moet niet te lang wachten, die gaan dan gewoon verder zoeken", liet hij weten voor de camera's van NOS. Journalist Arno Vermeulen ziet echter ook nog wel een ander scenario in de komende maanden.

"Het Nederlands elftal is in ieder geval geen optie. En er komt ook geen clausule, dat werd ook wel duidelijk. Je bent ook niet gek als PSV en hij kan niet wachten op dat bondscoachschap. Ik dacht ineens: zou Jordi Cruijff hem niet toch nog bellen? Hadden die niet een heel goed contact in Israël? En zoeken die (Ajax, red.) ook niet een trainer? Ik kan me voorstellen dat daar een telefoontje is geweest van Jordi naar Peter Bosz", suggereert hij.

"Maar parkeer dat", vervolgt hij. "De KNVB is heel helder: de KNVB wil tot het WK niet gaan praten, met niemand. En in augustus weten we pas hoe het WK is geëindigd, maar dan wil Peter Bosz gewoon een nieuwe baan hebben. Dus hij wordt niet de nieuwe bondscoach. En laten we hopen dat het Nederlands elftal de halve finale op een WK haalt, dan kan Ronald Koeman bondscoach blijven bij het Nederlands elftal", besluit Vermeulen.