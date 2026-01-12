Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Het laatste Ajax Nieuws

Bosz naar Ajax? "Zou Jordi Cruijff hem niet toch nog bellen?"

Niek
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen zijn benieuwd of Peter Bosz na dit seizoen nog trainer van PSV is. De voormalig profvoetballer had bij Studio Voetbal een duidelijke stelling: Peter Bosz moet niet bijtekenen. 

"Omdat ik weet dat hij bondscoach wil worden, dus dan moet je niet bijtekenen. Maar PSV moet niet te lang wachten, die gaan dan gewoon verder zoeken", liet hij weten voor de camera's van NOS. Journalist Arno Vermeulen ziet echter ook nog wel een ander scenario in de komende maanden. 

"Het Nederlands elftal is in ieder geval geen optie. En er komt ook geen clausule, dat werd ook wel duidelijk. Je bent ook niet gek als PSV en hij kan niet wachten op dat bondscoachschap. Ik dacht ineens: zou Jordi Cruijff hem niet toch nog bellen? Hadden die niet een heel goed contact in Israël? En zoeken die (Ajax, red.) ook niet een trainer? Ik kan me voorstellen dat daar een telefoontje is geweest van Jordi naar Peter Bosz", suggereert hij. 

"Maar parkeer dat", vervolgt hij. "De KNVB is heel helder: de KNVB wil tot het WK niet gaan praten, met niemand. En in augustus weten we pas hoe het WK is geëindigd, maar dan wil Peter Bosz gewoon een nieuwe baan hebben. Dus hij wordt niet de nieuwe bondscoach. En laten we hopen dat het Nederlands elftal de halve finale op een WK haalt, dan kan Ronald Koeman bondscoach blijven bij het Nederlands elftal", besluit Vermeulen. 

0
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Video’s
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
