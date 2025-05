Bosz negeert kritiek van Van der Vaart: "Wat een lulverhaal"

Peter Bosz heeft op de persconferentie voor de laatste speelronde gereageerd op de ophef rond de uitbundige feestvreugde van zijn spelers. Na het late puntenverlies van Ajax tegen FC Groningen, waardoor PSV aan kop kwam in de Eredivisie, barstte er een feestje los bij de Eindhovense ploeg. Volgens Bosz was de blijdschap begrijpelijk: het ging immers om een cruciale wending in de titelstrijd.

Onder anderen Rafael van der Vaart had kritiek op de feestvierende spelers van PSV. De titel was volgens hem nog geen feit: "Ik heb gisteren een volksfeest gezien in Eindhoven. Ik snap niet dat de spelers daarin meegingen, want Sparta-uit win je niet zomaar. Ze moeten nog wel aan de bak." Ook ervaringsdeskundige Danny Koevermans vond de viering te veel van het goede.

Tijdens de persconferentie kon Peter Bosz een sarcastische ondertoon niet onderdrukken toen hij werd gevraagd naar de kritiek op de feestvreugde van zijn ploeg. "Het is een grote schande geweest dat onze jongens woensdag aan het juichen waren." Later laat de trainer zijn echte mening horen: "Nee joh, wat een lulverhaal. Dat is toch logisch. Maak je over wat anders druk. Het is logisch dat de jongens na Heracles uitzinnig waren, dat ze het even zo gevierd hebben dat ze weer kans maken op de titel is normaal."