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Bosz onder de indruk van Ajax-icoon: "Ik was écht zenuwachtig"

Max
bron: Omroep Brabant
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Peter Bosz weet nog goed dat hij in 2016 ging lunchen met Johan Cruijff. De trainer van PSV was zeer onder de indruk van het Ajax-icoon. 

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Bosz was in 2016 kort trainer van Maccabi Tel Aviv, waar Jordi Cruijff technisch directeur was. "Jordi zei tussen neus en lippen door: Volgende week komen m'n vader en moeder. Ik zeg: Je vader komt? Jordi zegt: Ja, dat zeg ik toch? Mijn vader en moeder komen. Ik moest een training maken en weet nog dat ik alle mooie oefeningen in één training heb gestopt", blikt Bosz terug in Masterclass van Omroep Brabant.

Voor Bosz was het groot nieuws. "Ik heb de avond ervoor niet geslapen. Echt niet, ik was écht zenuwachtig", geeft de oefenmeester toe. "Op het moment dat hij er was, wist ik niet dat hij ernstig ziek was. Dat bleek wel zo te zijn."

De oefenmeester wil dat etentje voor geen goud missen. "Ik weet nog wel dat Jordi op de eerste middag zei: M'n ouders nodigen jullie uit om vanmiddag mee te gaan lunchen. Ik vroeg of zijn moeder ook meeging, want dan zou ik aan m'n vrouw vragen of ze ook kon komen. Jordi zei dat dat zo was", vervolgt hij. "Ik belde m'n vrouw op. We gaan nú, zei ik. Ja, dat red ik niet, antwoordde ze. Ik moet me nog omkleden... Ik zei: Al ga je in je blote kont mee, we gaan bij Cruijff eten, man! Kom op!"

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