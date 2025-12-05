Bosz over Formule 1: "Ajax zou toen ook kampioen kunnen worden"

Peter Bosz kijkt uit naar de ontknoping van het jaar 2025 van de Formule 1. De hoofdtrainer van PSV, die in het verleden werkzaam was bij Ajax, is fan van de sport en hoopt natuurlijk dat PSV-supporter Max Verstappen alsnog wereldkampioen gaat worden. Zondag wordt het kampioenschap beslist en Verstappen moet de race in Abu Dhabi winnen, terwijl Lando Norris niet op het podium mag eindigen.

"Ik ben dan gefocust op de cijfertjes, wil alle rondetijden zien en zit dan helemaal in mijn eigen wereldje", wordt Bosz geciteerd door De Telegraaf. "Door wedstrijden of andere afspraken lukt het me soms niet om bepaalde sessies te zien. Die kijk ik dan terug. En ik wil in de tussentijd helemaal niets weten van de uitslag. Ik houd mijn telefoon dan bewust in m’n zak. Zeker met al die pushberichten tegenwoordig", legt hij uit.

"Maar als er een pot is die ik wil zien, tegelijk met een Formule 1-race, dan gaat die race aan op de televisie en die voetbalwedstrijd op m’n schoot op de iPad", gaat de trainer van PSV verder. Hij geeft toe dat hij in deze fase van de Formule 1 ook vaak terugdenkt aan de inhaalslag van PSV eind vorig seizoen. "Max stond zo ver achter en zijn auto was niet goed genoeg", blikt hij terug. "De teambaas-wissel bij Red Bull heeft denk ik wel wat teweeggebracht en voor mij is een tweede ijkpunt het moment geweest, dat Norris en Piastri allebei uitvielen in de sprintrace in Austin", aldus Bosz.

"Wij hadden ook zo’n moment vorig seizoen", herinnert hij zich nog. "We speelden in De Kuip tegen Feyenoord en stonden bij rust met 2-0 achter. Ajax speelde na ons, thuis tegen NEC, en zou kampioen kunnen worden als wij verloren. Dus ik kan me voorstellen dat zij de warming-up gaan doen, zich voorbereiden op de wedstrijd en misschien nog even vragen hoeveel het bij ons was geworden. Maar wij hadden dus net in de laatste minuut met 2-3 gewonnen. Dat is een mentale tik. En ik kijk ook naar die koppies van Piastri en Norris. Op de een of andere manier ruik je de angst bij hen. Max ruikt dat natuurlijk ook. Het wordt nog steeds heel moeilijk voor hem, maar hij zit er veel relaxter in. Die andere twee zijn een stuk angstiger", besluit Bosz.