Pak Schaal Podcast
'Ajax wil snel witte rook': "Denk dat hij wel eerder begint dan dat"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Bosz over Formule 1: "Ajax zou toen ook kampioen kunnen worden"

Niek
Een ontspannen Peter Bosz in het Philips Stadion
Een ontspannen Peter Bosz in het Philips Stadion Foto: © BSR Agency

Peter Bosz kijkt uit naar de ontknoping van het jaar 2025 van de Formule 1. De hoofdtrainer van PSV, die in het verleden werkzaam was bij Ajax, is fan van de sport en hoopt natuurlijk dat PSV-supporter Max Verstappen alsnog wereldkampioen gaat worden. Zondag wordt het kampioenschap beslist en Verstappen moet de race in Abu Dhabi winnen, terwijl Lando Norris niet op het podium mag eindigen. 

"Ik ben dan gefocust op de cijfertjes, wil alle rondetijden zien en zit dan helemaal in mijn eigen wereldje", wordt Bosz geciteerd door De Telegraaf. "Door wedstrijden of andere afspraken lukt het me soms niet om bepaalde sessies te zien. Die kijk ik dan terug. En ik wil in de tussentijd helemaal niets weten van de uitslag. Ik houd mijn telefoon dan bewust in m’n zak. Zeker met al die pushberichten tegenwoordig", legt hij uit.

"Maar als er een pot is die ik wil zien, tegelijk met een Formule 1-race, dan gaat die race aan op de televisie en die voetbalwedstrijd op m’n schoot op de iPad", gaat de trainer van PSV verder. Hij geeft toe dat hij in deze fase van de Formule 1 ook vaak terugdenkt aan de inhaalslag van PSV eind vorig seizoen. "Max stond zo ver achter en zijn auto was niet goed genoeg", blikt hij terug. "De teambaas-wissel bij Red Bull heeft denk ik wel wat teweeggebracht en voor mij is een tweede ijkpunt het moment geweest, dat Norris en Piastri allebei uitvielen in de sprintrace in Austin", aldus Bosz. 

"Wij hadden ook zo’n moment vorig seizoen", herinnert hij zich nog. "We speelden in De Kuip tegen Feyenoord en stonden bij rust met 2-0 achter. Ajax speelde na ons, thuis tegen NEC, en zou kampioen kunnen worden als wij verloren. Dus ik kan me voorstellen dat zij de warming-up gaan doen, zich voorbereiden op de wedstrijd en misschien nog even vragen hoeveel het bij ons was geworden. Maar wij hadden dus net in de laatste minuut met 2-3 gewonnen. Dat is een mentale tik. En ik kijk ook naar die koppies van Piastri en Norris. Op de een of andere manier ruik je de angst bij hen. Max ruikt dat natuurlijk ook. Het wordt nog steeds heel moeilijk voor hem, maar hij zit er veel relaxter in. Die andere twee zijn een stuk angstiger", besluit Bosz.

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Henk Spaan

Spaan geniet van Ajax-talent: "Zat helaas niet in de samenvatting"

0
Anco Jansen

Jansen prijst Ajax-speler: "Wat hij brengt, slaat op iedereen over"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd