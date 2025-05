Bosz over ontknoping: "Toen dacht ik dat het 1-0 was geworden"

Peter Bosz heeft tijdens de slotfase van speelronde 33 in de Eredivisie nauwelijks iets meegekregen van het spektakel in Groningen. Terwijl zijn PSV overtuigend met 4-1 won van Heracles Almelo, was het verloop van Ajax, dat in blessuretijd de koppositie verspeelde, grotendeels aan hem voorbijgegaan.

Pas na het laatste fluitsignaal in Eindhoven drong de impact van de gebeurtenissen in het noorden des lands tot hem door. Ajax gaf in extremis de overwinning uit handen tegen FC Groningen (2-2), waardoor PSV de koppositie overnam.

Bosz volgde de ontwikkelingen in Groningen niet. "Toen ze (de PSV-supporters, red.) de eerste keer juichten, dacht ik dat het 1-0 was geworden. Want ik wist helemaal niet hoeveel het stond", geeft Bosz toe. "Ik wist niet dat het bij rust 0-1 stond voor Ajax, dat wist ik echt niet. Op een gegeven moment hoorde ik dat het 1-2 stond, en het was ook rustig verder."

Na afloop sprak ESPN-verslaggever Milan van Dongen Bosz aan op de bizarre ontknoping: "Hoe reageerde jij op het laatste fluitsignaal in Groningen?", Bosz antwoordde: "In Groningen? Bas (Roorda, teammanager PSV, red.) zei dat het afgelopen was. Maar dan moet je afwachten. Dat is veel erger dan dat je zelf aan het stuur zit."

"We waren niet met FC Groningen bezig, maar met onze wedstrijd", zo stelt Bosz. "Want dat is het enige dat telt. Want wat er in Groningen gebeurt, heb je geen invloed op. Ik heb stiekem een paar keer geïnformeerd, maar het belangrijkste was dat we zouden winnen. En de rest is afwachten."