Bosz over oud-Ajacied: "Dat zijn leuke momenten voor een trainer"
Peter Bosz is een ervaren trainer in het Nederlandse voetballandschap. In het seizoen 2016-2017 stond hij aan het roer bij Ajax. Daar heeft de hoofdtrainer mooie momenten beleefd met talenten die inmiddels al zijn doorgebroken.
Bosz wordt gevraagd of het een van de leukste dingen is voor een trainer om met jonge talenten te werken. "Dat vind ik zeker leuk, omdat je aan de wieg staat van de carrière van spelers. De trainer die je heeft laten debuteren in het betaald voetbal, vergeet je nooit meer. Je bent die man eeuwig dankbaar", stelt hij in gesprek met De Telegraaf.
"Bij mij was dat het geval met Henk Wullems van Vitesse", vervolgt de trainer va PSV. "In de loop der jaren heb ik best wel veel jongens laten debuteren. Dan is het altijd weer leuk als je die jongens vijf of tien jaar later tegenkomt. Het schept toch een band. Als wij tegen Paris Saint-Germain spelen en Bradley Barcola staat te wachten met een shirtje voor mij, dan vind ik dat heel bijzonder. Bij Juventus kwam ik Matthijs de Ligt na zoveel jaar weer tegen. Dat zijn leuke momenten voor een trainer."
Ajax-flop die miljoenen kostte laat op huurbasis voeten wel spreken
Bosz over oud-Ajacied: "Dat zijn leuke momenten voor een trainer"
VIDEO | Prachtige beelden: Tadić zingt samen met Ajax-uitvak
Frenkie de Jong bijt stellig van zich af: "Valse berichtgeving"
'Sean Steur krijgt grote klap te verwerken bij Newcastle United'
'Ajax toont belangstelling voor gewilde Kroatische spelmaker'
'Ajax nog druk op de transfermarkt': "Willen een zes toevoegen"
Abdalla maakt indruk: "Daar zullen ze bij PSV ziek van zijn"
Ajax-talent geprezen: "Hij werd weggekaapt door PSV, goede speler"
Steven Berghuis bespreekt kersverse Ajacied: "Een fijne eerste stap"
Ajax-fans wijzen zondebok aan na duel in Servië: "Snel verkopen"
Peter Bosz: "Het is wel duidelijk wat er bij Ajax gaande is"
'Ajax kan speler van 20 miljoen slijten: Sutalo in de belangstelling'
Mohamed Abdalla zet met doelpunt bijzonder record op zijn naam
'Ajax laat oog vallen op 25-jarige middenvelder uit Kroatië'
Swart over Ajacied: "Hij moet nog een beetje leren luisteren"
Míchel blijft rekenen op aanvaller: "Hij is een speler van ons"
Ajax-fans lyrisch: "Hij is een belachelijk goede voetballer"
'Transfer van Ter Stegen naar Ajax lijkt een zekerheid na nieuws'
Ajacied door Servische media vergeleken met Messi: "Magisch"
Ajax-supporters geïrriteerd door uitzending: "Ben ik de enige?"
Berghuis vol lof over Ajax-icoon: "Ik krijg gewoon kippenvel"
Míchel neemt besluit over Ajax-captains: "Tradities belangrijk"
Handtekening Johan Cruijff vervalst door BN'er: "Heb ik gedaan"
Daley Blind: "Het is wel anders dan hoe ik het achter had gelaten"
Tadic aanwezig bij wedstrijd Ajax: "Het zijn mijn twee clubs"
Verontrustende berichten over Eriksen: "Rentree onwaarschijnlijk"
Ajax-doelwit reageert na rel: "Ik sta nog onder contract..."
'Ajax krijgt concurrentie in strijd om linksback van FC Barcelona'
Bijzonder: Geen nabeschouwing Ajax - Vojvodina vanwege storing