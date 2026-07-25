Bosz over oud-Ajacied: "Dat zijn leuke momenten voor een trainer"
Peter Bosz is een ervaren trainer in het Nederlandse voetballandschap. In het seizoen 2016-2017 stond hij aan het roer bij Ajax. Daar heeft de hoofdtrainer mooie momenten beleefd met talenten die inmiddels al zijn doorgebroken.
Bosz wordt gevraagd of het een van de leukste dingen is voor een trainer om met jonge talenten te werken. "Dat vind ik zeker leuk, omdat je aan de wieg staat van de carrière van spelers. De trainer die je heeft laten debuteren in het betaald voetbal, vergeet je nooit meer. Je bent die man eeuwig dankbaar", stelt hij in gesprek met De Telegraaf.
"Bij mij was dat het geval met Henk Wullems van Vitesse", vervolgt de trainer va PSV. "In de loop der jaren heb ik best wel veel jongens laten debuteren. Dan is het altijd weer leuk als je die jongens vijf of tien jaar later tegenkomt. Het schept toch een band. Als wij tegen Paris Saint-Germain spelen en Bradley Barcola staat te wachten met een shirtje voor mij, dan vind ik dat heel bijzonder. Bij Juventus kwam ik Matthijs de Ligt na zoveel jaar weer tegen. Dat zijn leuke momenten voor een trainer."
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