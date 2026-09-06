Bosz reageert op 'rare uitspraken': "Families erbij slepen, niet doen"
Peter Bosz heeft na de wedstrijd tussen Ajax en PSV gereageerd op de stevige kritiek die Hugo Borst uitte op Ruben van Bommel. De analist haalde hard uit naar de PSV-aanvaller vanwege zijn overtreding op Aaron Bouwman en betrok daarbij ook diens vader Mark van Bommel. Bosz vindt dat de uitspraken van Borst te ver gaan.
Tijdens het interview met ESPN legt Milan van Dongen aan Bosz voor dat Van Bommel mogelijk zelf voor de camera had kunnen verschijnen om zijn kant van het verhaal te vertellen. "Je zou ook kunnen zeggen dat hij zelf voor de camera wil komen en het probeert uit te leggen. Dan is denk ik de angel er een beetje uit", aldus Van Dongen. De trainer van PSV gaat daar niet in mee en richt zich juist op de woorden die vanuit de studio zijn gevallen.
"Ja, maar ik hoor dat er bij jullie in de studio mensen zitten die daar ook een mening over hebben en hele rare dingen zeggen. Families erbij slepen... Niet doen. Net als dat onze spelers niet het veld op moeten sprinten bij dat opstootje, moet dit ook niet gebeuren", reageert Bosz. Daarmee doelt de oefenmeester op Borst, die tijdens De Eretribune bijzonder fel was over de actie van Van Bommel.
"Ik ben iemand die regelmatig een psycholoog bezoekt. Ik raad Van Bommel aan om dat ook te doen. Hij verliest zichzelf volledig. Dit is een absurde kortsluiting, daar moet hij echt wat aan doen", stelde Borst. De journalist ging vervolgens nog een stap verder. "Dit is niet normaal", aldus Borst, die ook Mark van Bommel bij zijn verhaal betrok. "Het begint een 'Van Bommel-dingetje' te worden. Hij is erfelijk belast door Mark met dit soort acties", besloot hij.
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Bosz reageert op 'rare uitspraken': "Families erbij slepen, niet doen"
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