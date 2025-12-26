AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Bosz sprak met Sven Mislintat: "Ontbrak volledig tussen ons"

bron: Helden
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Peter Bosz was voor zijn komst bij PSV nog serieus in beeld bij Ajax. De oefenmeester sprak zelfs met toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. 

Bosz zat na zijn ontslag bij Olympique Lyon eerder dat seizoen zonder club en werd door Ajax gepolst voor een terugkeer. De huidige hoofdtrainer van PSV sprak met Mislintat. "Door de publieke opinie moest hij wel een keer met mij een gesprek aanknopen, zodat hij in elk geval kon zeggen: ik heb ook met Bosz gesproken", vermoedt hij in gesprek met Helden. "Ik denk dat hij mij niet wilde en tijdens het gesprek wist ik ook meteen: dit is niet wat ik wil."

De Duitser maakte geen goede indruk op Bosz. "Ik heb eerder aangegeven dat ik een klik wil hebben met een technisch directeur. Nou, die ontbrak tussen ons volledig", geeft hij aan. "Hij vertelde meteen dat hij bepaalde welke spelers er gehaald zouden worden. Toen hij dat zo stellig zei, dacht ik al: jij moet wel met mij samenwerken als ik trainer van Ajax word. Zoals jij het wil, werkt het niet in de voetballerij."

