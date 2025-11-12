Bosz sprak over terugkeer bij Ajax: "Denk dat hij mij niet wilde"

In de zomer van 2023 werd Peter Bosz gepresenteerd als de nieuwe trainer van PSV. De oefenmeester is blij met zijn keuze voor de Eindhovenaren, al is hij ook in gesprek gegaan met zijn oude werkgever Ajax.

"Vooropgesteld: ik ben heel erg blij dat ik voor PSV heb gekozen", benadrukt Bosz in Helden. "Ik heb toen ook met Mislintat gesproken. Door de publieke opinie moest hij wel een keer met mij een gesprek aanknopen om in elk geval te kunnen zeggen: ik heb ook met Bosz gesproken. Ik denk dat hij mij niet wilde en tijdens het gesprek wist ik ook al meteen: dit is niet wat ik wil."

"Ik vertelde net dat ik een klik met een technisch directeur wil hebben. Nou, die ontbrak tussen ons. Hij vertelde meteen dat hij bepaalde welke spelers er gehaald zouden worden. Toen hij dat zo stellig zei, dacht ik al: maar jij moet wel met mij samenwerken als ik trainer van Ajax word, zoals jij het wil, werkt het niet in de voetballerij", aldus Bosz.