AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Bosz sprak over terugkeer bij Ajax: "Denk dat hij mij niet wilde"

Stefan
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

In de zomer van 2023 werd Peter Bosz gepresenteerd als de nieuwe trainer van PSV. De oefenmeester is blij met zijn keuze voor de Eindhovenaren, al is hij ook in gesprek gegaan met zijn oude werkgever Ajax.

"Vooropgesteld: ik ben heel erg blij dat ik voor PSV heb gekozen", benadrukt Bosz in Helden. "Ik heb toen ook met Mislintat gesproken. Door de publieke opinie moest hij wel een keer met mij een gesprek aanknopen om in elk geval te kunnen zeggen: ik heb ook met Bosz gesproken. Ik denk dat hij mij niet wilde en tijdens het gesprek wist ik ook al meteen: dit is niet wat ik wil."

"Ik vertelde net dat ik een klik met een technisch directeur wil hebben. Nou, die ontbrak tussen ons. Hij vertelde meteen dat hij bepaalde welke spelers er gehaald zouden worden. Toen hij dat zo stellig zei, dacht ik al: maar jij moet wel met mij samenwerken als ik trainer van Ajax word, zoals jij het wil, werkt het niet in de voetballerij", aldus Bosz.

Gerelateerd:
Daishawn Redan

Voormalig Ajax-talent is spoorloos: "Hij is verslaafd geraakt"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Peter Bosz Sven Mislintat Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd