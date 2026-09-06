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Bosz: "Van Bommel speelde zoals moest. Met het mes tussen de tanden"

Rik Engelbertink
Peter Bosz en Michel Sanchez
Peter Bosz en Michel Sanchez Foto: © Pro Shots

Ruben van Bommel zorgde met een zeer zware overtreding op Aaron Bouwman bij het duel tussen Ajax en PSV voor een hevige mediastorm. Ondanks dat kijkt zijn trainer Peter Bosz verder: hij ziet dat Van Bommel in topvorm is.

"Ik vond hem heel sterk spelen", zegt de oefenmeester over Van Bommel in gesprek met de Telegraaf. "Hij heeft meeverdedigd zoals ik het hem lang niet heb zien doen. Hij heeft gespeeld zoals hij moest spelen. Met het mes tussen de tanden."

Hij vond echter zijn hele ploeg overtuigen. "Ik heb genoten van mijn ploeg. Dat we goed kunnen voetballen hebben we al een paar weken laten zien, onder andere tegen FC Utrecht. Maar deze ploeg heeft ook laten zien met elkaar te kunnen knokken voor een belangrijke overwinning."

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