Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Het laatste Ajax Nieuws

Bosz verrast met Ajax-vraag: "Ik had deze vraag niet verwacht"

Cherine
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Woensdagavond staat Peter Bosz met PSV tegenover Liverpool in de Champions League. Tijdens de persconferentie werd hem een vraag over Jordi Cruijff gesteld, waarop hij, ondanks hun eerdere samenwerking, verrast reageerde.

Tijdens de persconferentie van PSV voorafgaand aan het Champions League-duel tegen Liverpool werd Bosz gevraagd naar de mogelijke aanstelling van Cruijff bij Ajax. Hij reageerde daarbij enigszins verrast. "Moet ik daar vandaag naar kijken? Ik had allerlei vragen verwacht, maar deze niet", begint Bosz op de persconferentie. 

Bosz kent de 51-jarige Cruijff goed van hun samenwerking in 2016 bij Maccabi Tel Aviv. Ondanks dat die slechts een half jaar duurde, herinnert hij zich de periode goed. "Ik heb met Jordi gewerkt. Dat is me heel goed bevallen. Hij is een geweldig mens en heeft een heel eigen visie op voetbal. Het is niet direct de visie van zijn vader. Dat is interessant", aldus Bosz.

