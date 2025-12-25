AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Het laatste Ajax Nieuws

Bosz voerde gesprek met Ajax: "Toen hij dat zo stellig zei..."

Arthur
bron: Helden
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Peter Bosz werkte in het verleden bij Ajax, maar staat momenteel aan het roer bij PSV, waarmee hij dit seizoen stevig bovenaan staat. Afgelopen jaar kroonde hij zich met de Eindhovenaren op het nippertje tot landskampioen. In gesprek met Helden blikt Bosz terug op een mogelijke terugkeer naar Ajax, die uiteindelijk niet doorging.

Tweeënhalf jaar geleden, toen Bosz bij PSV aan de slag ging, zong zijn naam ook rond in Amsterdam. Ajax koos destijds echter voor Maurice Steijn, een beslissing van technisch directeur Sven Mislintat. Bosz kijkt daar nu openlijk op terug. "Vooropgesteld: ik ben heel erg blij dat ik voor PSV heb gekozen. Ik heb toen ook met Mislintat gesproken. Door de publieke opinie moest hij wel een keer met mij een gesprek aanknopen om in elk geval te kunnen zeggen: ik heb ook met Bosz gesproken."

Volgens Bosz werd al snel duidelijk dat een samenwerking met Ajax er niet in zat. "Ik denk dat hij mij niet wilde en tijdens het gesprek wist ik ook al meteen: dit is niet wat ik wil. Ik vertelde net dat ik een klik met een technisch directeur wil hebben. Nou, die ontbrak tussen ons."

De huidige PSV-trainer merkte bovendien een fundamenteel verschil in visie. "Hij vertelde meteen dat hij bepaalde welke spelers er gehaald zouden worden. Toen hij dat zo stellig zei, dacht ik al: maar jij moet wel met mij samenwerken als ik trainer van Ajax word. Zoals jij het wil, werkt het niet in de voetballerij."

