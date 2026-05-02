2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Bosz voorziet comeback Ajax onder Cruijff: "Vertrouw ik hem toe"

Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Het seizoen van Ajax wordt opnieuw geteisterd door interne onrust. Dat ziet ook Peter Bosz. De trainer van PSV hoopt dat met Jordi Cruijff de rust weer terug zal keren in Amsterdam.

"Het is voor Ajax te hopen dat Jordi Cruijff rust gaat brengen. Dat vertrouw ik hem wel toe", klinkt Bosz in de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd van zaterdagavond tegen Ajax. Ajax heeft dit seizoen al drie trainers gehad. "Dat geeft wel dit seizoen aan en de onrust", aldus Bosz. 

Bosz onderhoudt een goede relatie met Jordi Cruijff. Ze leerden elkaar in korte tijd goed kennen in Israël. "Toen ik trainer was van Heracles en Vitesse belde hij me een aantal malen of ik trainer wilde worden. Ik had toen absoluut niet de ambitie om naar Israël te gaan, maar hij bleef volhouden en bleef me bellen. Uiteindelijk heb ik daar wel ja op gezegd en daar heb ik absoluut geen spijt van."

"Ik heb een half jaar heel fijn met hem samengewerkt. In dat halfjaar leer je elkaar echt goed kennen. Daar koester ik warme herinneringen aan. We hebben nog regelmatig contact en we hebben afgesproken dat we pas na deze wedstrijd een hapje gaan eten", besluit Bosz. 

Laatste nieuws

Ceballos 'nooit meer' in actie voor Real: weg naar Ajax lijkt vrij

Mika Godts opnieuw verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand

Bosz voorziet comeback Ajax onder Cruijff: "Vertrouw ik hem toe"

Jaap de Groot wijst: "Je weet wat een typische Ajax-krant is"

"Als je naar Wout Weghorst kijkt, dat kan toch niet in Oranje?"

Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."

Wilco van Schaik waarschuwt: "Nacompetitie kan de prullenbak in"

Kieft: "Erehaag PSV sportief, maar tegelijk zeer pijnlijk voor Ajax"
