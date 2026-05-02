Bosz voorziet comeback Ajax onder Cruijff: "Vertrouw ik hem toe"

Het seizoen van Ajax wordt opnieuw geteisterd door interne onrust. Dat ziet ook Peter Bosz. De trainer van PSV hoopt dat met Jordi Cruijff de rust weer terug zal keren in Amsterdam.

"Het is voor Ajax te hopen dat Jordi Cruijff rust gaat brengen. Dat vertrouw ik hem wel toe", klinkt Bosz in de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd van zaterdagavond tegen Ajax. Ajax heeft dit seizoen al drie trainers gehad. "Dat geeft wel dit seizoen aan en de onrust", aldus Bosz.

Bosz onderhoudt een goede relatie met Jordi Cruijff. Ze leerden elkaar in korte tijd goed kennen in Israël. "Toen ik trainer was van Heracles en Vitesse belde hij me een aantal malen of ik trainer wilde worden. Ik had toen absoluut niet de ambitie om naar Israël te gaan, maar hij bleef volhouden en bleef me bellen. Uiteindelijk heb ik daar wel ja op gezegd en daar heb ik absoluut geen spijt van."