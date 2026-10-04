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Bosz wijst naar Ajax-aanwinst: "Iets wat we niet kennen in Nederland"

Thomas
bron: De Telegraaf
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Peter Bosz is onder de indruk van de manier waarop Ajax zich deze zomer heeft versterkt. De trainer van PSV ziet dat de Amsterdammers veel ervaring hebben toegevoegd, maar één naam springt er voor hem duidelijk uit: Tolu Arokodare. De Nigeriaanse spits zorgt volgens Bosz voor een type aanvaller dat in Nederland nauwelijks voorkomt.

"Je kan zien dat Ajax zich enorm versterkt heeft. Die hebben ingezet op ervaring. Een aantal van die spelers doet het erg goed", vertelt Bosz in gesprek met De Telegraaf. Ajax haalde onder anderen Marc Ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique en Daley Blind naar Amsterdam. 

Toch kijkt Bosz vooral naar de punt van de aanval. "Ze hebben een grote spits gehaald", zegt hij over Tolu. "Dat is iets wat we niet echt kennen in Nederland."

De spits liet zich dit seizoen al meerdere keren zien en was ook tegen PSV trefzeker, al wonnen de Eindhovenaren dat duel met 1-3. Bosz ziet daarnaast ook veel kwaliteit bij andere Ajax-aanwinsten. "Ze hebben met Julian Brandt een speler gehaald, die ik persoonlijk heel goed ken, die bijna gemaakt is voor de Nederlandse competitie. Dus dat is een kwaliteitsinjectie voor Ajax", aldus de PSV-trainer.

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