2026-01-28
Bosz wijst op verschil met Ajax-tijd: "Toen zei Van der Sar..."

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Peter Bosz beschouwt de KNVB Beker dit seizoen nadrukkelijk als een hoofdprijs. Dat benadrukt de trainer van PSV na de 4-1 zege op SC Heerenveen, waarmee zijn ploeg zich plaatste voor de halve finales van het bekertoernooi. Naast de landstitel wil Bosz ook de beker winnen en ziet hij het belang van het toernooi de afgelopen jaren alleen maar groeien.

PSV is nog volop in de race voor een binnenlandse trilogie. Eerder dit seizoen werd al de Johan Cruijff Schaal veroverd, in de Eredivisie heeft de ploeg een comfortabele voorsprong opgebouwd en woensdagavond schaarden de Eindhovenaren zich bij de laatste vier van de KNVB Beker.

Voor Bosz is dat geen reden om de beker lager aan te slaan. Integendeel. Hij vergelijkt zijn huidige visie met een periode uit zijn verleden. "Toen ik bij Ajax zat, zei Edwin van der Sar (de toenmalige algemeen directeur, red.) tegen mij dat de beker totaal onbelangrijk was. Het ging maar om één ding en dat was kampioen worden en zo mogelijk komen in Europa", zo vertelt hij aan De Telegraaf.

Volgens Bosz werd de beker destijds zelfs nauwelijks als prijs gezien. "De beker vond hij niet eens echt een prijs", vervolgt Bosz. "Ik was het toen al niet met hem eens, want ik heb het altijd een echte prijs gevonden, en ik denk dat het in de loop der jaren ook veranderd is."

De PSV-trainer ziet vooral dat de KNVB het toernooi aantrekkelijker heeft gemaakt. "Ik denk dat de KNVB het erg goed gedaan heeft met een vast stadion waar de finale wordt gespeeld en dat elke ploeg de helft van het stadion mag vullen."

