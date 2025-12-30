Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Peter Bosz denkt dat de overwinning van PSV bij Feyenoord vorig seizoen dé grote dreun was voor Ajax. De Amsterdammers waren op titelkoers, maar gaven het in de laatste wedstrijden van het seizoen nog weg. 

PSV kwam met 2-0 achter op bezoek bij Feyenoord, maar draaide het nog helemaal om. Bosz denkt dat die zege keihard aankwam bij Ajax. "Voor de wedstrijd zaten zij juist op de roze wolk. Als ze bij puntenverlies van ons zelf van NEC hadden gewonnen, waren ze kampioen geweest. Daar was alles op ingericht", blikt hij terug in gesprek met de clubkanalen van PSV. "Wij stonden met 2-0 achter in de rust, maar wonnen met 2-3. Dat heeft iets doen knakken bij Ajax."

Ajax kwam later die middag in eigen huis in actie tegen NEC en speelde geen goede wedstrijd. "Vanaf minuut één hing er een natte deken over die wedstrijd. Er was geen sfeer, supporters waren stil, want op die dag werden ze in ieder geval geen kampioen", vervolgt Bosz. 

Een paar dagen later speelde Ajax in extremis gelijk op bezoek bij FC Groningen. "Bas Roorda (teammanager PSV, red.) zei eerst dat er een vrije trap voor Groningen was en daarna dat er gescoord werd. Iedereen van buiten kwam weer terug naar binnen", herinnert Bosz. "Dat is ook wel een beetje het seizoen geweest. Sparta maakte gelijk, maar ik heb me geen seconde zorgen gemaakt. Ik was er zeker van dat we gingen scoren."

