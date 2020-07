Geschreven door Jessica Westdijk 04 jul 2020 om 13:07

Sven Botman verlengde een paar weken geleden nog zijn contract bij Ajax, maar lijkt nu op weg naar een buitenlands avontuur. De Telegraaf meldt dat de verdediger op het punt staat om een miljoenentransfer naar Lille te maken. Er zou een contract voor 5 jaar voor hem klaar liggen.

Botman werd afgelopen seizoen door Ajax verhuurd aan sc Heerenveen, waar hij een vaste waarde werd. Hij zou deze zomer aansluiten bij Ajax 1 maar vertrekt nu dus zonder een wedstrijd in Ajax 1 te hebben gespeeld. De Franse clubs zou een flink bedrag voor hem over hebben: €8 miljoen.

Het management van Botman is lovend over Luis Campos, de technisch directeur van de Franse club: “Je zou voor de gein zijn trackrecord eens moeten bekijken. Al zijn aankopen zijn een succes. Dat hij uitgerekend Sven wil hebben, weegt zwaar mee in zijn beslissing om weg te gaan bij Ajax”, zo klinkt het in De Telegraaf.