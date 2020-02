Geschreven door Jessica Westdijk 22 feb 2020 om 13:02

Sven Botman heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2022, maar kan dat nu al verlegen tot medio 2023. Dat meldt De Telegraaf. “Ik wilde graag bijtekenen als Ajax een plan met me had en dat bleek er te zijn”, zo vertelt de verdediger.

Botman is dit seizoen door Ajax verhuurd aan sc Heerenveen, waar hij een vaste waarde is. In de Eredivisie miste hij nog geen minuut. Deze winter was er zelfs al interesse vanuit Norwich City, maar de verdediger zag af van een transfer. Al ziet hij Engeland zeker als een optie voor later: “Ooit in de Premier League spelen is een wens en Engeland trekt. Maar als jeugdspeler van Ajax heb je eigenlijk maar één droom: slagen in de ArenA.”

De vraag over wat hij komend seizoen ging doen, kwam echter veelvuldig en dat is dus nu duidelijk. Botman keert deze zomer terug bij Ajax en gaat dan voor zijn kans in Ajax 1.