Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"
FC Groningen hoopt zich volgens Soccernews komende zomer te versterken met Nick Verschuren. De verdediger van Ajax, die op huurbasis in Volendam speelt zou de huidige Ajax-huurling Dies Janse moeten vervangen.
"De Groningers moeten na dit seizoen afscheid nemen van de van Ajax gehuurde Dies Janse. De centrale verdediger staat er niet alleen goed op bij zijn officiële werkgever, ook zou er interesse zijn van onder andere Club Brugge", schrijft transferjournalist Mounir Boualin op de nieuwssite.
"Bronnen vertellen aan SoccerNews dat FC Groningen interesse heeft in Verschuren. De komende periode zullen er gesprekken plaats gaan vinden om de verdediger te overtuigen van een nieuwe stap in zijn carrière. Onze bronnen geven aan dat FC Groningen inzet om de talentvolle verdediger definitief van Ajax over te willen nemen", aldus Boualin.
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"
Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"
Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"
Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"
Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'
SC Heerenveen wil Ajax pijn doen: "Kunnen veel doelpunten maken"
'Ajax en PSV concurreren om Kroatische spits van 25 miljoen'
Ajax niet Europa in? "Een ander voordeel van die vernedering.."
Ajax zoekt controleur: "Dan is daar wellicht weer iets mogelijk"
Ajax laat oog vallen op SC Heerenveen-uitblinker: 'Hele topdrie'
Wint Ajax van SC Heerenveen? BetMGM pakt uit met deze fraaie odds
Cruijff ontkent: "Geen mondeling akkoord met welke trainer dan ook"
Ajax staat voor grote schoonmaak: deze verdedigers mogen vertrekken
Klaassen wijst naar Feyenoord: "Niet het idee dat we minder waren"
Godts meldt zich na nieuws uit België: "Selectie is bekend..."
'Ajax kijkt rond voor nieuwe doelman, grote namen worden genoemd'
Klaassen ziet zwakte bij Ajax: "Assistent neemt dat op zich"
Mika Godts niet mee naar het WK: "Ik snap de teleurstelling"
Marciano Vink adviseert Ajax: "Hij is echt de vondst van het seizoen"
Rots verwacht volle bak tegen PSV: "Daar geloof ik niets van"
Ilai Grootfaam sneert na kampioenschap met Feyenoord naar Ajax
Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Dat hebben ze dit seizoen minder"
Vink raadt Ajacied transfer aan: "Zou een hele mooie stap zijn"
'Ajax bereikt mondelinge overeenkomst met nieuwe hoofdtrainer'
Garcia meldt drie twijfelgevallen voor duel met SC Heerenveen
Gertjan Verbeek duidelijk: "Ik zie hem niet bij Ajax terechtkomen"
Groot minpunt 'Ajax-target' aangestipt: "Was een dealbreaker"
SC Heerenveen kent twee twijfelgevallen voor wedstrijd tegen Ajax
Van der Gijp waarschuwt Jordi Cruijff: "De rest hoeven ze niet"
Enorme domper voor Mika Godts: Ajacied niet in WK-selectie