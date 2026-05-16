Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"

FC Groningen hoopt zich volgens Soccernews komende zomer te versterken met Nick Verschuren. De verdediger van Ajax, die op huurbasis in Volendam speelt zou de huidige Ajax-huurling Dies Janse moeten vervangen.

"De Groningers moeten na dit seizoen afscheid nemen van de van Ajax gehuurde Dies Janse. De centrale verdediger staat er niet alleen goed op bij zijn officiële werkgever, ook zou er interesse zijn van onder andere Club Brugge", schrijft transferjournalist Mounir Boualin op de nieuwssite.

"Bronnen vertellen aan SoccerNews dat FC Groningen interesse heeft in Verschuren. De komende periode zullen er gesprekken plaats gaan vinden om de verdediger te overtuigen van een nieuwe stap in zijn carrière. Onze bronnen geven aan dat FC Groningen inzet om de talentvolle verdediger definitief van Ajax over te willen nemen", aldus Boualin.