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Boualin met transferupdate: "Ajax ziet in hem een serieuze optie"

Stefan
Mounir Boualin
Mounir Boualin Foto: © Pro Shots

Mounir Boualin weet dat Ajax nog altijd overweegt om een poging te wagen voor Arnaut Danjuma. De aanvaller van Valencia zou in de belangstelling staan van zowel de Amsterdamse club, als PSV.

In diverse Spaanse media kwam donderdagavond naar buiten dat PSV de afkoopsom van zes miljoen euro voor Arnaut Danjuma wilde aftikken. Onzin, zo geeft transferjournalist Mounir Boualin van Soccernews te kennen.

"In sommige Spaanse media wordt aangegeven dat PSV een clausule van 6 miljoen euro wil activeren bij Valencia CF voor Arnaut Danjuma", begint Boualin op X. "Dat is volgens mijn bronnen niet correct. PSV heeft recent wel bij Valencia geïnformeerd naar de vraagprijs van de aanvaller. Zowel PSV als Ajax zien in de aanvaller een serieuze optie en overwegen een concrete poging te wagen", aldus de transferjournalist.

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