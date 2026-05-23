Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"
Er bestaat een kans dat Ajax komende zomer twee spitsen gaat aantrekken. Dat vertelt Mounir Boualin in Transfermind, de podcast van Soccernews. De transferjournalist zou het niet raar vinden als Kasper Dolberg en Wout Weghorst deze zomer vertrekken uit Amsterdam.
"Ik zag dat FC Midtjylland Dolberg op de radar had. Of ze die weg moeten doen? Als er een club komt die ongeveer hetzelfde wil bieden als dat Ajax heeft betaald, dan denk ik dat Ajax daar wel mee gaat toestemmen", is de voorspelling van Boualin. "Dolberg verdient ook een heel serieus salaris in Amsterdam. Ik denk dat Ajax daar niet heel rouwig om is, als er een club komt die ongeveer hetzelfde neerlegt."
Jordi Cruijff moet dan flink aan de bak: "Dan gaat Ajax twee spitsen halen, want Wout Weghorst gaat ook hoogstwaarschijnlijk vertrekken. Dan komt er weer geld vrij om een spits te halen. Die spits moet wel een kanon zijn. Alleen, ik vraag me af wie dat moet gaan worden. Mocht Ajax toch geen Conference League gaan halen... Al haal je het wel, dat klinkt ook al niet heel interessant voor echt grote 'kanonspitsen'."
