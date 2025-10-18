Boualin over spits: "Zolang Weghorst er zit, lijkt hij geen optie"

Voor spelers met een aflopend contract in de zomer van 2026 breekt er een spannende tijd aan. Vanaf 1 januari zijn zij vrij om met andere clubs te praten over een eventuele transfervrije overstap. Bovendien mag er dan zelfs al een voorcontract worden getekend. Een van de spelers in de Eredivisie met een aflopend contract is Tobias Lauritsen. Hij wordt door Mounir Boualin geopperd voor Ajax.

"De boomlange spits verlengde in maart zijn contract met één seizoen, waardoor hij inmiddels bezig lijkt aan zijn laatste jaar bij Sparta Rotterdam. Lauritsen heeft bewezen doelpunten te kunnen maken en ook dit seizoen staat de teller weer op vier doelpunten uit acht duels", merkt Boualin op namens Soccernews. Hij weet dat de 28-jarige Lauritsen in het verleden als eens is geopperd bij de gehele top drie.

Boualin: "Zolang Wout Weghorst bij Ajax zit – zijn contract loopt overigens ook af – lijkt Lauritsen geen optie voor de Amsterdammers. Bij Feyenoord en PSV is hij ook wel eens genoemd en zou hij een interessante, transfervrije optie kunnen zijn. Het is een type spits die met zijn lengte en kracht wat kan forceren, zeker ook als pinch hitter."

De vraag is of de Noor zijn transfervrije status aankomende zomer gaat verzilveren of dat er toch wordt gekozen voor een winterse transfer, waardoor Sparta ook een transfersom kan ontvangen. "De club uit Spangen zou zelfs graag zijn contract opnieuw met een seizoen willen verlengen. Of Lauritsen dat zelf ziet zitten, lijkt zeer twijfelachtig te zijn."