Boudewijn Zenden: "Ik durf nog niet al mijn geld op PSV te zetten"

"Het was een ongekende climax en anticlimax", vertelt Zenden aan de NOS over de afgelopen twee speelronden in de Eredivisie. "Het gaat alle kanten op. In de winterstop had PSV tien punten meer dan Ajax, vervolgens sta je negen punten achter en nu heeft PSV de beste kaarten. Ongekend."

"Je hoorde ze al juichen in Eindhoven, alleen is er nog wel een wedstrijd te spelen", gaat de oud-voetballer verder. "De opdracht voor PSV is onveranderd: winnen. Het verschil is: ze hebben het nu in eigen hand, Maar als je ziet wat er dit seizoen allemaal is gebeurd, durf ik nog niet al mijn geld op PSV te zetten."

"Sparta-uit, een formaliteit? Zeker niet. Sparta heeft, net als die vijf andere clubs die eromheen staan, nog alles om voor te spelen en is in de race voor de voorronde van de Europa League. Dat maakt het zo leuk. Voor de neutrale kijker is het fantastisch dat het op deze manier tot een einde komt", aldus Zenden.